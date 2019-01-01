Лижника, який чотири дні тому загубився в Карпатах, знайшли рятувальники





Рятувальники знайшли лижника-екстремала Ігоря Грищенка з Києва, який чотири дні тому загубився у Карпатах, - повідомляє



Про це кореспонденту ТСН Наталі Волосацькій повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття.



"О 22:55 надійшла інформація від пошукової групи, що вони знайшли о 21:00 туриста, пошуки якого тривали з 6 січня", – повідомили у службі.



Рятувальники транспортували Грищенка до найближчого населеного пункту, де передали до рук лікарів швидкої допомоги. Наразі чоловіком опікуються медики.



Дружина екстремала Валерія Ландар також підтвердила, що Ігоря знайшли.



У гори 34-річний Ігор Грищенко вирушив ще 6 січня з товаришем Віталієм Полтораком. Через погану видимість вони заблукали. Полторака знайшли наступного дня. Пошуки Ігоря тривали.



9 січня йому вдалося на секунди увімкнути телефон, який до того був поза зоною досяжності. Ігор подзвонив товаришу і сказав, що він біля невідомої йому річки, після цього зв'язок обірвався.



Ігор Грищенко - досвідчений гірськолижник і був добре екіпірований, а ще мав при собі запальничку, а для досвідченого туриста це дуже важливо.

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