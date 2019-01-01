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Лижника, який чотири дні тому загубився в Карпатах, знайшли рятувальники

Лижника, який чотири дні тому загубився в Карпатах, знайшли рятувальники
Туриста передали до рук лікарів "швидкої".

Рятувальники знайшли лижника-екстремала Ігоря Грищенка з Києва, який чотири дні тому загубився у Карпатах, - повідомляє ТСН.

Про це кореспонденту ТСН Наталі Волосацькій повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття.

"О 22:55 надійшла інформація від пошукової групи, що вони знайшли о 21:00 туриста, пошуки якого тривали з 6 січня", – повідомили у службі.

Рятувальники транспортували Грищенка до найближчого населеного пункту, де передали до рук лікарів швидкої допомоги. Наразі чоловіком опікуються медики.

Дружина екстремала Валерія Ландар також підтвердила, що Ігоря знайшли.

У гори 34-річний Ігор Грищенко вирушив ще 6 січня з товаришем Віталієм Полтораком. Через погану видимість вони заблукали. Полторака знайшли наступного дня. Пошуки Ігоря тривали.

9 січня йому вдалося на секунди увімкнути телефон, який до того був поза зоною досяжності. Ігор подзвонив товаришу і сказав, що він біля невідомої йому річки, після цього зв'язок обірвався.

Ігор Грищенко - досвідчений гірськолижник і був добре екіпірований, а ще мав при собі запальничку, а для досвідченого туриста це дуже важливо.

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Теги: лижник, Карпати, рятувальники
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