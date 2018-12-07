Власник луцької мережі кав’ярень Kava Avenue поділиться секретами бізнесу

Андрій Хоменко розповість про те, з якими труднощами зіштовхнувся, починаючи свій бізнес.



"Та будь-який лучанин відповість, що кожного ранку по дорозі на роботу обов’язково побачить в центрі велосипедну кав’ярню від Kava Avenue!" - повідомили організатори.



Чому виникла така ідея і як вона перетворилась в успішну історію, дізнаємося 15 січня о 18:00 під час зустрічі із власником мережі кав’ярень Kava Avenue Андрій Хоменко.



Пан Андрій також розповість:

– про труднощі які виникла та досі є;

– про культуру кави, як правильно смажити і готувати її;

– як молодій людині почати свій бізнес та створити перше робоче місце.



Вхід вільний за попередньої реєстрації –



Подія відбувається в рамках циклу зустрічей #Персона.





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