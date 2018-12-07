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Власник луцької мережі кав’ярень Kava Avenue поділиться секретами бізнесу

Власник луцької мережі кав’ярень Kava Avenue поділиться секретами бізнесу
Власник мережі кав'ярень у Луцьку Андрій Хоменко розповість про те, з якими труднощами зіштовхнувся, починаючи свій бізнес.

"Та будь-який лучанин відповість, що кожного ранку по дорозі на роботу обов’язково побачить в центрі велосипедну кав’ярню від Kava Avenue!" - повідомили організатори.

Чому виникла така ідея і як вона перетворилась в успішну історію, дізнаємося 15 січня о 18:00 під час зустрічі із власником мережі кав’ярень Kava Avenue Андрій Хоменко.

Пан Андрій також розповість:
– про труднощі які виникла та досі є;
– про культуру кави, як правильно смажити і готувати її;
– як молодій людині почати свій бізнес та створити перше робоче місце.

Вхід вільний за попередньої реєстрації – http://bit.ly/kava_avenue_meet. Чекайте на лист підтвердження.

Подія відбувається в рамках циклу зустрічей #Персона.

Власник луцької мережі кав’ярень Kava Avenue поділиться секретами бізнесу

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Теги: зустріч, кава, Луцьк, бізнес
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