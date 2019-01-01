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У селі на Волині горів двоповерховий будинок

У селі на Волині горів двоповерховий будинок
У селі Підцир'я Камінь-Каширського району загорівся двоповерховий житловий будинок.

Інцидент трапився 10 січня о 01:15, повідомляє ДСНС Волині.

На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського, які о 02:20 ліквідували полум’я.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Окрім того, два незначних загорання дерев’яних господарських споруд рятувальники ліквідували в селищі Шацьку та місті Луцьку.
У селі на Волині горів двоповерховий будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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