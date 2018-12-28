Майже 20 років тому на Волині зникли двоє хлопчиків, поліція досі їх шукає





Про це Олександр Ольховський.



Майже 20 років розшукуються хлопці, які зникли в липні 1999 року в районі озера Лісного. Це Сергій Продан та Вадим Сахно.



"Один зник 27 липня, а через три дні інший. Обидвом хлопцям було по 12 років, між собою вони зналися, тільки один навчався в першій школі, а інший в другій. Однак, чи пов’язані ці зникнення між собою – не можемо встановити. Ні тіл, ні решток одягу виявлено не було", - розповів майор поліції.



Тоді на їхні пошуки були кинуті значні поліційні сили. Водолази обстежили озеро Лісне та військові водойми.



"Підозрювалася одна особа. На виїзді з міста в напрямку Устилуга колись стояла автозаправка і заправник бачив, як з лісової дороги вийшов молодий чоловік віком до 30 років, обличчя мав у щетині, а з ним ішов хлопчина за описом дуже схожий на нашого розшукуваного. В руках хлопець ніс ліщинову вудочку та маленьке пластмасове відерце. Йшли вони у напрямку лісу".



Щодо другого хлопця, то тут взагалі ніхто нічого не бачив.



Ці хлопці і досі перебувають у розшуку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зниклі у Володимирі-Волинському у 1999 році двоє 12-річних хлопців ще й досі перебувають у розшуку.Про це ВолиньUA розповів старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського ВПМайже 20 років розшукуються хлопці, які зникли в липні 1999 року в районі озера Лісного. Цета"Один зник 27 липня, а через три дні інший. Обидвом хлопцям було по 12 років, між собою вони зналися, тільки один навчався в першій школі, а інший в другій. Однак, чи пов’язані ці зникнення між собою – не можемо встановити. Ні тіл, ні решток одягу виявлено не було", - розповів майор поліції.Тоді на їхні пошуки були кинуті значні поліційні сили. Водолази обстежили озеро Лісне та військові водойми."Підозрювалася одна особа. На виїзді з міста в напрямку Устилуга колись стояла автозаправка і заправник бачив, як з лісової дороги вийшов молодий чоловік віком до 30 років, обличчя мав у щетині, а з ним ішов хлопчина за описом дуже схожий на нашого розшукуваного. В руках хлопець ніс ліщинову вудочку та маленьке пластмасове відерце. Йшли вони у напрямку лісу".Щодо другого хлопця, то тут взагалі ніхто нічого не бачив.Ці хлопці і досі перебувають у розшуку.

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