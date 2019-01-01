Чому сьогодні нікому не можна бажати щастя: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:03
11 січня 2019 року вшановують день Йосипа Обручника.
Цього дня вшановують пам'ять 14 тисяч вбитих немовлят, за смерть яких розпорядився цар Ірод, керуючий Вифлеємом, для того щоб виявити і умертвити немовля Ісуса Христа, - повідомляє 24 канал.
Кажуть, що якщо людина народилася 11 січня, то вона буде неуспішною і завжди стикатиметься з труднощами в житті. В якості оберега таким людям треба носити камінь онікс.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталя.
Народні прикмети на 11 січня:
– Якщо дме північний вітер, а на небі немає хмар, отже, незабаром прийдуть сильні морози.
– Сніг падає з неба великими пластівцями – очікуйте незабаром відлиги.
– Мерехтливі зірки на небі – до холодів.
– Якщо ліс шумить, то за прикметами, незабаром почнуться теплі дні.
– Якщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплою
– Низькі хмари віщують суворі холоди
Що можна робити 11 січня
1. Якщо розпалити багаття у дворі, то разом з полінами згорять всі неприємності й прикрощі, тривоги і хвороби, які у вас накопичилися.
2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
Що не можна робити 11 січня
1. Вважається, що день Йосипа Обручника є дуже страшним, тому в темний час доби не можна виходити з дому.
2. Цього дня нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня вшановують пам'ять 14 тисяч вбитих немовлят, за смерть яких розпорядився цар Ірод, керуючий Вифлеємом, для того щоб виявити і умертвити немовля Ісуса Христа, - повідомляє 24 канал.
Кажуть, що якщо людина народилася 11 січня, то вона буде неуспішною і завжди стикатиметься з труднощами в житті. В якості оберега таким людям треба носити камінь онікс.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталя.
Народні прикмети на 11 січня:
– Якщо дме північний вітер, а на небі немає хмар, отже, незабаром прийдуть сильні морози.
– Сніг падає з неба великими пластівцями – очікуйте незабаром відлиги.
– Мерехтливі зірки на небі – до холодів.
– Якщо ліс шумить, то за прикметами, незабаром почнуться теплі дні.
– Якщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплою
– Низькі хмари віщують суворі холоди
Що можна робити 11 січня
1. Якщо розпалити багаття у дворі, то разом з полінами згорять всі неприємності й прикрощі, тривоги і хвороби, які у вас накопичилися.
2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
Що не можна робити 11 січня
1. Вважається, що день Йосипа Обручника є дуже страшним, тому в темний час доби не можна виходити з дому.
2. Цього дня нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині митники знайшли 60 тисяч пачок контрабандних цигарок
Сьогодні, 10:33
Чому сьогодні нікому не можна бажати щастя: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:03
Не порозумілися: на Волині лікар прокоментувала скандал із відмовою робити рентген жінці на Волині
Сьогодні, 09:50