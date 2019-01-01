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Чому сьогодні нікому не можна бажати щастя: прикмети і забобони

Чому сьогодні нікому не можна бажати щастя: прикмети і забобони
11 січня 2019 року вшановують день Йосипа Обручника.

Цього дня вшановують пам'ять 14 тисяч вбитих немовлят, за смерть яких розпорядився цар Ірод, керуючий Вифлеємом, для того щоб виявити і умертвити немовля Ісуса Христа, - повідомляє 24 канал.

Кажуть, що якщо людина народилася 11 січня, то вона буде неуспішною і завжди стикатиметься з труднощами в житті. В якості оберега таким людям треба носити камінь онікс.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталя.

Народні прикмети на 11 січня:

– Якщо дме північний вітер, а на небі немає хмар, отже, незабаром прийдуть сильні морози.

– Сніг падає з неба великими пластівцями – очікуйте незабаром відлиги.

– Мерехтливі зірки на небі – до холодів.

– Якщо ліс шумить, то за прикметами, незабаром почнуться теплі дні.

– Якщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплою

– Низькі хмари віщують суворі холоди

Що можна робити 11 січня

1. Якщо розпалити багаття у дворі, то разом з полінами згорять всі неприємності й прикрощі, тривоги і хвороби, які у вас накопичилися.

2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 11 січня

1. Вважається, що день Йосипа Обручника є дуже страшним, тому в темний час доби не можна виходити з дому.

2. Цього дня нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.

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Теги: свято, забобони
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