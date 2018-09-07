На Волині митники знайшли 60 тисяч пачок контрабандних цигарок
Сьогодні, 10:33
На митному пункті пропуску «Доманове» затримали контрабанду білоруських цигарок.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Волинські митники на посту Доманово попередили намір контрабанди білоруських цигарок на майже півтора мільйона гривень.
60 тисяч пачок тютюнових виробів марки «NZ 10» виробництва Гродненської табачної фабрики «Неман» з акцизними марками Білорусії, але без акцизних марок України були приховані серед тепло- та звукоізоляційних матів. Їхня вартість – 1 млн 404 тис грн..
Контрабанду перевозив громадянин Білорусії, який працює водієм-експедитором перевізника. Він виконував замовлення щодо постачання партії матів українському покупцю. Проте серед легального імпорту способом, що утруднює його виявлення, порозкидав 120 картонних ящиків. У них містились блоки цигарок.
Згідно статті 483/1 Митного Кодексу України переміщення товарів у спосіб, що утруднює їх виявлення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з конфіскацією товару.
Відтак, цигарки вилучені. Матеріали про притягнення порушника до відповідальності передані на розгляд суду.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Волинські митники на посту Доманово попередили намір контрабанди білоруських цигарок на майже півтора мільйона гривень.
60 тисяч пачок тютюнових виробів марки «NZ 10» виробництва Гродненської табачної фабрики «Неман» з акцизними марками Білорусії, але без акцизних марок України були приховані серед тепло- та звукоізоляційних матів. Їхня вартість – 1 млн 404 тис грн..
Контрабанду перевозив громадянин Білорусії, який працює водієм-експедитором перевізника. Він виконував замовлення щодо постачання партії матів українському покупцю. Проте серед легального імпорту способом, що утруднює його виявлення, порозкидав 120 картонних ящиків. У них містились блоки цигарок.
Згідно статті 483/1 Митного Кодексу України переміщення товарів у спосіб, що утруднює їх виявлення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з конфіскацією товару.
Відтак, цигарки вилучені. Матеріали про притягнення порушника до відповідальності передані на розгляд суду.
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