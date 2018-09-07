На Волині митники знайшли 60 тисяч пачок контрабандних цигарок

На митному пункті пропуску «Доманове» затримали контрабанду білоруських цигарок.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Волинські митники на посту Доманово попередили намір контрабанди білоруських цигарок на майже півтора мільйона гривень.60 тисяч пачок тютюнових виробів марки «NZ 10» виробництва Гродненської табачної фабрики «Неман» з акцизними марками Білорусії, але без акцизних марок України були приховані серед тепло- та звукоізоляційних матів. Їхня вартість – 1 млн 404 тис грн..Контрабанду перевозив громадянин Білорусії, який працює водієм-експедитором перевізника. Він виконував замовлення щодо постачання партії матів українському покупцю. Проте серед легального імпорту способом, що утруднює його виявлення, порозкидав 120 картонних ящиків. У них містились блоки цигарок.Згідно статті 483/1 Митного Кодексу України переміщення товарів у спосіб, що утруднює їх виявлення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з конфіскацією товару.Відтак, цигарки вилучені. Матеріали про притягнення порушника до відповідальності передані на розгляд суду.