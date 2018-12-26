Гіпермаркет «Там Там» пропонує лучанам новорічні знижки*





Вже з 11 по 13 січня 2019 року:



- Апельсин Туреччина ваговий – 23,90 грн/кг;

- Тістечко Карпати власне виробництво 70г – 4,90 грн/шт;

- Стегно куряче з частинкою спинки охолоджене вагове – 37,90 грн/кг;

- Ікра Лососева ж/б 80г

- ТМ Камчатська риба – 85,90 грн/шт.



tamtam.com.ua



*кількість товару обмежена



«Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!» – пишуть у прес-службі ТРЦ.



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