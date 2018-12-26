Гіпермаркет «Там Там» пропонує лучанам новорічні знижки*
Сьогодні, 10:45
У гіпермаркеті «Там Там» пропонують своїм покупцям знижки на різноманітні товари.
Вже з 11 по 13 січня 2019 року:
- Апельсин Туреччина ваговий – 23,90 грн/кг;
- Тістечко Карпати власне виробництво 70г – 4,90 грн/шт;
- Стегно куряче з частинкою спинки охолоджене вагове – 37,90 грн/кг;
- Ікра Лососева ж/б 80г
- ТМ Камчатська риба – 85,90 грн/шт.
tamtam.com.ua
*кількість товару обмежена
«Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!» – пишуть у прес-службі ТРЦ.
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Вже з 11 по 13 січня 2019 року:
- Апельсин Туреччина ваговий – 23,90 грн/кг;
- Тістечко Карпати власне виробництво 70г – 4,90 грн/шт;
- Стегно куряче з частинкою спинки охолоджене вагове – 37,90 грн/кг;
- Ікра Лососева ж/б 80г
- ТМ Камчатська риба – 85,90 грн/шт.
tamtam.com.ua
*кількість товару обмежена
«Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!» – пишуть у прес-службі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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