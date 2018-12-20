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Чотири квартири і одна хата: на Волині дітям-сиротам подарують житло

Чотири квартири і одна хата: на Волині дітям-сиротам подарують житло
На Волині дітям-сиротам надали 4 однокімнатні квартири та один будинок з земельною ділянкою.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Так, під час виконкому розглянули питання “Про надання житла”.

Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта зауважив, що, за зверненням служби у справах дітей, підготовлено проект рішення про надання чотирьох однокімнатних квартир дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування і особам з їх числа.

За його словами, житло придбали за кошти субвенції з державного бюджету.

Також одній дитині-сироті надали житловий будинок разом із земельною ділянкою у Володимир-Волинському районі.

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Теги: діти-сироти, житло, Волинь
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