Чотири квартири і одна хата: на Волині дітям-сиротам подарують житло

На Волині дітям-сиротам надали 4 однокімнатні квартири та один будинок з земельною ділянкою.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.Так, під час виконкому розглянули питання “Про надання житла”.Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарствазауважив, що, за зверненням служби у справах дітей, підготовлено проект рішення про надання чотирьох однокімнатних квартир дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування і особам з їх числа.За його словами, житло придбали за кошти субвенції з державного бюджету.Також одній дитині-сироті надали житловий будинок разом із земельною ділянкою у Володимир-Волинському районі.