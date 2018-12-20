Чотири квартири і одна хата: на Волині дітям-сиротам подарують житло
Сьогодні, 11:09
На Волині дітям-сиротам надали 4 однокімнатні квартири та один будинок з земельною ділянкою.
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.
Так, під час виконкому розглянули питання “Про надання житла”.
Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта зауважив, що, за зверненням служби у справах дітей, підготовлено проект рішення про надання чотирьох однокімнатних квартир дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування і особам з їх числа.
За його словами, житло придбали за кошти субвенції з державного бюджету.
Також одній дитині-сироті надали житловий будинок разом із земельною ділянкою у Володимир-Волинському районі.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.
Так, під час виконкому розглянули питання “Про надання житла”.
Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта зауважив, що, за зверненням служби у справах дітей, підготовлено проект рішення про надання чотирьох однокімнатних квартир дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування і особам з їх числа.
За його словами, житло придбали за кошти субвенції з державного бюджету.
Також одній дитині-сироті надали житловий будинок разом із земельною ділянкою у Володимир-Волинському районі.
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