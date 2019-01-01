Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Потяг сполученням «Харків-Ковель» їхав без опалення у мінусову температуру.
Про це у Facebook написала Олена Семенова.
«Вижити минулу ніч (9 січня, – ред.) в потязі Харків-Ковель, що їде через Кременчук, можна було лише "нарішавши" три ковдри.
О 5 ранку я стала тим "рішалово", тож сон своїм мандрівницям забезпечила», – пише Олена Семенова.
У своєму дописі жінка передає привіт директору «Укрзалізниці» Євгену Кравцову.
Також Олена зазначає, що провідниця цілу ніч відбивала кригу з туалетів, ймовірно, через замерзання води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook написала Олена Семенова.
«Вижити минулу ніч (9 січня, – ред.) в потязі Харків-Ковель, що їде через Кременчук, можна було лише "нарішавши" три ковдри.
О 5 ранку я стала тим "рішалово", тож сон своїм мандрівницям забезпечила», – пише Олена Семенова.
У своєму дописі жінка передає привіт директору «Укрзалізниці» Євгену Кравцову.
Також Олена зазначає, що провідниця цілу ніч відбивала кригу з туалетів, ймовірно, через замерзання води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинянина в хаті знайшли арсенал боєприпасів
Сьогодні, 11:16
Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Куди піти на вихідні у Луцьку: 11-13 січня
Сьогодні, 11:00
У Києві хлопець вистрибнув з вікна готелю
Сьогодні, 10:52