Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО





Про це у Facebook написала Олена Семенова.



«Вижити минулу ніч (9 січня, – ред.) в потязі Харків-Ковель, що їде через Кременчук, можна було лише "нарішавши" три ковдри.



О 5 ранку я стала тим "рішалово", тож сон своїм мандрівницям забезпечила», – пише Олена Семенова.



У своєму дописі жінка передає привіт директору «Укрзалізниці» Євгену Кравцову.



Також Олена зазначає, що провідниця цілу ніч відбивала кригу з туалетів, ймовірно, через замерзання води.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потяг сполученням «Харків-Ковель» їхав без опалення у мінусову температуру.Про це у Facebook написала«Вижити минулу ніч (9 січня, – ред.) в потязі Харків-Ковель, що їде через Кременчук, можна було лише "нарішавши" три ковдри.О 5 ранку я стала тим "рішалово", тож сон своїм мандрівницям забезпечила», – пише Олена Семенова.У своєму дописі жінка передає привіт директору «Укрзалізниці»Також Олена зазначає, що провідниця цілу ніч відбивала кригу з туалетів, ймовірно, через замерзання води.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію