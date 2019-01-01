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Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО

Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО
Потяг сполученням «Харків-Ковель» їхав без опалення у мінусову температуру.

Про це у Facebook написала Олена Семенова.

«Вижити минулу ніч (9 січня, – ред.) в потязі Харків-Ковель, що їде через Кременчук, можна було лише "нарішавши" три ковдри.

О 5 ранку я стала тим "рішалово", тож сон своїм мандрівницям забезпечила», – пише Олена Семенова.

У своєму дописі жінка передає привіт директору «Укрзалізниці» Євгену Кравцову.

Також Олена зазначає, що провідниця цілу ніч відбивала кригу з туалетів, ймовірно, через замерзання води.
Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО
Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО
Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО
Пасажири ковельського потяга в лютий мороз їхали без опалення. ФОТО

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Теги: вагон, потяг, Ковель, погода, мороз
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