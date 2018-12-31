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Швидко та смачно: у «Промені» готують шаурму*

Швидко та смачно: у «Промені» готують шаурму*
Ще в грудні у «Grand Central food terminal», що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відкрився новий заклад швидкого харчування «Food truck».

Тут пропонують шаурму, кебаб та хот-доги. Заклад у стилі нью-йоркського вуличного автомобіля з їжею, яку можна взяти та побігти далі по справах.

«Відвідувачі кажуть, що Food Truck ідеально доповнив атмосферу закладу та додав родзинки», – додають у прес-службі РЦ «Промінь».
Швидко та смачно: у «Промені» готують шаурму*
Швидко та смачно: у «Промені» готують шаурму*

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Теги: РЦ «Промінь»
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