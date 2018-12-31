Швидко та смачно: у «Промені» готують шаурму*





Тут пропонують шаурму, кебаб та хот-доги. Заклад у стилі нью-йоркського вуличного автомобіля з їжею, яку можна взяти та побігти далі по справах.



«Відвідувачі кажуть, що Food Truck ідеально доповнив атмосферу закладу та додав родзинки», – додають у прес-службі РЦ «Промінь».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще в грудні у «Grand Central food terminal», що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відкрився новий заклад швидкого харчування «Food truck».Тут пропонують шаурму, кебаб та хот-доги. Заклад у стилі нью-йоркського вуличного автомобіля з їжею, яку можна взяти та побігти далі по справах.«Відвідувачі кажуть, що Food Truck ідеально доповнив атмосферу закладу та додав родзинки», – додають у прес-службі РЦ «Промінь».

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