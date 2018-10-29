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У волинянина в хаті знайшли арсенал боєприпасів

У волинянина в хаті знайшли арсенал боєприпасів
У раніше судимого 31-річного волинянина знайшли арсенал боєприпасів.

Вилучене направили на дослідження. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами проводиться досудове розслідування, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

10 січня, в Луцьку під час санкціонованого обшуку у будинку, де проживав волинянин, співробітники кримінальної поліції вилучили, зокрема, понад 40 набоїв до вогнепальної зброї різноманітного калібру та боєприпас до станкового гранатомету, схожий на ВУС-17.

До слова правопорушник причетний також до вчинення розбійного нападу та грабежу в Луцьку. Нині він перебуває під арештом.

Вилучені боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Теги: зброя, боєприпаси
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