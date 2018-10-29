У волинянина в хаті знайшли арсенал боєприпасів
Сьогодні, 11:16
У раніше судимого 31-річного волинянина знайшли арсенал боєприпасів.
Вилучене направили на дослідження. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами проводиться досудове розслідування, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
10 січня, в Луцьку під час санкціонованого обшуку у будинку, де проживав волинянин, співробітники кримінальної поліції вилучили, зокрема, понад 40 набоїв до вогнепальної зброї різноманітного калібру та боєприпас до станкового гранатомету, схожий на ВУС-17.
До слова правопорушник причетний також до вчинення розбійного нападу та грабежу в Луцьку. Нині він перебуває під арештом.
Вилучені боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Вилучене направили на дослідження. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами проводиться досудове розслідування, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
10 січня, в Луцьку під час санкціонованого обшуку у будинку, де проживав волинянин, співробітники кримінальної поліції вилучили, зокрема, понад 40 набоїв до вогнепальної зброї різноманітного калібру та боєприпас до станкового гранатомету, схожий на ВУС-17.
До слова правопорушник причетний також до вчинення розбійного нападу та грабежу в Луцьку. Нині він перебуває під арештом.
Вилучені боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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