У «Промені» відбудеться вистава театру «Чорний квадрат»*

Спектакль «Медовий місяць» театру «Чорний квадрат» відбудеться 20 березня 2019 р о 19:00 в РЦ «Промінь».Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.Буде цікаво, весело та правдиво.Квитки вже у продажу: