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У «Промені» відбудеться вистава театру «Чорний квадрат»*

У «Промені» відбудеться вистава театру «Чорний квадрат»*
Спектакль «Медовий місяць» театру «Чорний квадрат» відбудеться 20 березня 2019 р о 19:00 в РЦ «Промінь».

Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.

Буде цікаво, весело та правдиво.

Квитки вже у продажу:

http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
У «Промені» відбудеться вистава театру «Чорний квадрат»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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