У «Промені» відбудеться вистава театру «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 20:59
Спектакль «Медовий місяць» театру «Чорний квадрат» відбудеться 20 березня 2019 р о 19:00 в РЦ «Промінь».
Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.
Буде цікаво, весело та правдиво.
Квитки вже у продажу:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
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Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.
Буде цікаво, весело та правдиво.
Квитки вже у продажу:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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