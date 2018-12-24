Через кір у луцьких школах продовжили канікули





Про це йдеться у повідомленні управління освіти Луцької міської ради.



«У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на кір та ГРВІ, згідно з рішенням ради директорів від 11 січня 2019 року, протокол № 1, рекомендуємо рішенням педагогічної ради продовжити канікулярний період до 20 січня 2019 року», – йдеться у тексті повідомлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярам міста Луцька продовжили канікули до 20 січня.Про це йдеться у повідомленні управління освіти Луцької міської ради.«У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на кір та ГРВІ, згідно з рішенням ради директорів від 11 січня 2019 року, протокол № 1, рекомендуємо рішенням педагогічної ради продовжити канікулярний період до 20 січня 2019 року», – йдеться у тексті повідомлення.

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