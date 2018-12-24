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Через кір у луцьких школах продовжили канікули

Через кір у луцьких школах продовжили канікули
Школярам міста Луцька продовжили канікули до 20 січня.

Про це йдеться у повідомленні управління освіти Луцької міської ради.

«У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на кір та ГРВІ, згідно з рішенням ради директорів від 11 січня 2019 року, протокол № 1, рекомендуємо рішенням педагогічної ради продовжити канікулярний період до 20 січня 2019 року», – йдеться у тексті повідомлення.


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Теги: канікули, школа, кір
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