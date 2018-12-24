Через негоду на Волині водіїв просять відмовитися від поїздок

Через негоду водіїв Волині просять відмовитися від поїздок.Про це повідомили у службі автомобільних доріг Волинської області.Минулої доби погода дозволяла дорожникам Волині працювати в звичайному режимі, на відміну від наших колег із Запорізької та деяких інших областей України."Для ліквідації ожеледиці на автошляхах Волинської області працювало 10 одиниць піскорозкидальної техніки. Проїзд забезпечено, дорожнє покриття сухе, місцями засніжене", - зазначили дорожники.На сьогодні, 11 січня 2019 року, синоптики істотних опадів не прогнозують, хоча буде холодно – 5-10º морозу, на дорогах ожеледиця. Проте, вже завтра та найближчими днями на Волині потеплішає і знову сніжитиме.Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає водіїв у разі несприятливих погодних умов відмовитись, за можливості, від поїздок, а перебуваючи за кермом – не заважати роботі дорожньої спецтехніки і неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху."Для отримання інформації про стан проїзду дорогами державного значення Волинської області та повідомлення про надзвичайні ситуації на цих автошляхах телефонуйте до оператора диспетчерської служби за номером (0332) 78 54 69 (працює цілодобово)", - йдеться у повідомленні.Прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області