Відреклася, але схаменулася: на Волині матір забрала покинуту у пологовому дитину
Сьогодні, 12:52
Мешканка одного із сіл Ковельського району письмово відреклася від своєї новонародженої дитини, однак згодом одумалась.
Після пологів 31-річна сільська жителька відмовилася забирати свою дитину – хлопчика, якого вона народила 2 січня цього року в Ковельському пологовому будинку. Жінка написала відповідну заяву. Медики зареєстрували народження покинутої дитини, вказавши відомості про обох батьків, причому місце проживання батька є невідомим, - пише Район.Ковель.
Служба у справах дітей виконкому Ковельської міської ради підготувала проект рішення щодо реєстрації народження покинутої дитини, подавши документ на розгляд виконавчого комітету. Втім, на початку засідання виконкому, яке відбулося 10 січня, заступник начальника цієї служби Микола Гупік попросив зняти даний проект з порядку денного.
«Було залишено дитину в пологовому будинку. На даний час зареєструвалася дитина вже з мамою. Мама забирає її до себе додому», – аргументував Микола Іванович.
Як стало відомо, молоду маму вговорила забрати дитину працівниця центру соціальних служб.
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Після пологів 31-річна сільська жителька відмовилася забирати свою дитину – хлопчика, якого вона народила 2 січня цього року в Ковельському пологовому будинку. Жінка написала відповідну заяву. Медики зареєстрували народження покинутої дитини, вказавши відомості про обох батьків, причому місце проживання батька є невідомим, - пише Район.Ковель.
Служба у справах дітей виконкому Ковельської міської ради підготувала проект рішення щодо реєстрації народження покинутої дитини, подавши документ на розгляд виконавчого комітету. Втім, на початку засідання виконкому, яке відбулося 10 січня, заступник начальника цієї служби Микола Гупік попросив зняти даний проект з порядку денного.
«Було залишено дитину в пологовому будинку. На даний час зареєструвалася дитина вже з мамою. Мама забирає її до себе додому», – аргументував Микола Іванович.
Як стало відомо, молоду маму вговорила забрати дитину працівниця центру соціальних служб.
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