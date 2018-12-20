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Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським

Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським
Чотирьох мешканців Нововолинська судитимуть за шарпанину та непокору працівникам поліції.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури
затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення чотирма мешканцями шахтарського міста опору працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків, впливу на правоохоронців з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків та умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343 та ч. 2 ст. 345 КК України).

Удень 27 серпня 2018 року четверо нетверезих нероб – двоє чоловіків та дві жінки – у відповідь на відмову працівника, який обслуговує атракціони в міському парку відпочинку в Нововолинську, їх покатати, почали погрожувати підпалити каруселі.

Працівник парку повідомив про це двом співробітникам сектору
реагування патрульної поліції №2 Нововолинського відділення поліції.

Під час з'ясування поліцейськими обставин події та встановлення осіб правопорушників зловмисники вчинили опір правоохоронцям, не підкорялися їхнім законним вимогам, а згодом почалася шарпанина, у якій взяли участь і жінки.

У ході конфлікту один із правоохоронців отримав тілесні ушкодження.
Правопорушників же доставили до Нововолинського відділення
поліції.

Тепер 39-річний і 37-річний чоловіки та 37-річна й 32-річна жінки, котрі щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом, який визначить їм міру покарання.

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Теги: прокуратура, Волинь, Нововолинськ, шарпанина, поліцейський, суд
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