Подробиці дивовижного порятунку зниклого у Карпатах лижника

Ігоря Грищенка, який ще 6 січня



Чоловік за декілька днів пройшов близько 15 кілометрів у засніжених горах, знайшли його у мисливському будиночку в урочищі "Куртацька", інформує прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.



"Лісівники ДП «Свалявське ЛГ», зокрема лісничий Березниківського лісництва Іван Дукай та його помічник Петро Семенюк, які разом з місцевими мешканцями братами Гаджега Іванем та Гаджега Михайлом вирушили на пошуки туриста, повідомили про місцезнаходження лижника Ігоря Грищенко, який пропав у понеділок, 7 січня, - йдеться у повідомлені.



Зниклий у горах лижник зупинився у мисливському будиночку на території лісового фонду Березниківського лісництві, в урочищі "Куртацька". Від місця катання він сам подолав близько 15 кілометрів.



Лижника відшукали у будиночку на сінокосі лісівники. Точні координати дав майстер лісу Міжгірського держлісгоспу Михайло Гимба. Загалом до пошуку зниклого лижника-екстремала було залучено 30 лісівників Міжгірського, Верхньогірського, Воловецького та Свалявського держлісгоспів.



За інформацією видання УНН, у туриста переохолодження організму, а також обмороження пальців рук та нижніх кінцівок. Стан його здоров'я стабільний, він при свідомості. Зараз знаходиться в реанімаційному відділенні Свалявської ЦРЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 34-річного лижника, який ще 6 січня заблукав у Карпатах , 10 січня розшукали лісівники та рятувальники ДСНС України.Чоловік за декілька днів пройшов близько 15 кілометрів у засніжених горах, знайшли його у мисливському будиночку в урочищі "Куртацька", інформує прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України."Лісівники ДП «Свалявське ЛГ», зокрема лісничий Березниківського лісництва Іван Дукай та його помічник Петро Семенюк, які разом з місцевими мешканцями братами Гаджега Іванем та Гаджега Михайлом вирушили на пошуки туриста, повідомили про місцезнаходження лижника Ігоря Грищенко, який пропав у понеділок, 7 січня, - йдеться у повідомлені.Зниклий у горах лижник зупинився у мисливському будиночку на території лісового фонду Березниківського лісництві, в урочищі "Куртацька". Від місця катання він сам подолав близько 15 кілометрів.Лижника відшукали у будиночку на сінокосі лісівники. Точні координати дав майстер лісу Міжгірського держлісгоспу Михайло Гимба. Загалом до пошуку зниклого лижника-екстремала було залучено 30 лісівників Міжгірського, Верхньогірського, Воловецького та Свалявського держлісгоспів.За інформацією видання УНН, у туриста переохолодження організму, а також обмороження пальців рук та нижніх кінцівок. Стан його здоров'я стабільний, він при свідомості. Зараз знаходиться в реанімаційному відділенні Свалявської ЦРЛ.

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