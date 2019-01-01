Подробиці дивовижного порятунку зниклого у Карпатах лижника
Сьогодні, 13:42
34-річного лижника Ігоря Грищенка, який ще 6 січня заблукав у Карпатах, 10 січня розшукали лісівники та рятувальники ДСНС України.
Чоловік за декілька днів пройшов близько 15 кілометрів у засніжених горах, знайшли його у мисливському будиночку в урочищі "Куртацька", інформує прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.
"Лісівники ДП «Свалявське ЛГ», зокрема лісничий Березниківського лісництва Іван Дукай та його помічник Петро Семенюк, які разом з місцевими мешканцями братами Гаджега Іванем та Гаджега Михайлом вирушили на пошуки туриста, повідомили про місцезнаходження лижника Ігоря Грищенко, який пропав у понеділок, 7 січня, - йдеться у повідомлені.
Зниклий у горах лижник зупинився у мисливському будиночку на території лісового фонду Березниківського лісництві, в урочищі "Куртацька". Від місця катання він сам подолав близько 15 кілометрів.
Лижника відшукали у будиночку на сінокосі лісівники. Точні координати дав майстер лісу Міжгірського держлісгоспу Михайло Гимба. Загалом до пошуку зниклого лижника-екстремала було залучено 30 лісівників Міжгірського, Верхньогірського, Воловецького та Свалявського держлісгоспів.
За інформацією видання УНН, у туриста переохолодження організму, а також обмороження пальців рук та нижніх кінцівок. Стан його здоров'я стабільний, він при свідомості. Зараз знаходиться в реанімаційному відділенні Свалявської ЦРЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік за декілька днів пройшов близько 15 кілометрів у засніжених горах, знайшли його у мисливському будиночку в урочищі "Куртацька", інформує прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.
"Лісівники ДП «Свалявське ЛГ», зокрема лісничий Березниківського лісництва Іван Дукай та його помічник Петро Семенюк, які разом з місцевими мешканцями братами Гаджега Іванем та Гаджега Михайлом вирушили на пошуки туриста, повідомили про місцезнаходження лижника Ігоря Грищенко, який пропав у понеділок, 7 січня, - йдеться у повідомлені.
Зниклий у горах лижник зупинився у мисливському будиночку на території лісового фонду Березниківського лісництві, в урочищі "Куртацька". Від місця катання він сам подолав близько 15 кілометрів.
Лижника відшукали у будиночку на сінокосі лісівники. Точні координати дав майстер лісу Міжгірського держлісгоспу Михайло Гимба. Загалом до пошуку зниклого лижника-екстремала було залучено 30 лісівників Міжгірського, Верхньогірського, Воловецького та Свалявського держлісгоспів.
За інформацією видання УНН, у туриста переохолодження організму, а також обмороження пальців рук та нижніх кінцівок. Стан його здоров'я стабільний, він при свідомості. Зараз знаходиться в реанімаційному відділенні Свалявської ЦРЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку будуватимуть житло для прикордонників
Сьогодні, 14:01
У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду»
Сьогодні, 13:44
Подробиці дивовижного порятунку зниклого у Карпатах лижника
Сьогодні, 13:42
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
Сьогодні, 13:35
Чотирьох волинян судитимуть за непокору поліцейським
Сьогодні, 13:08