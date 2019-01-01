У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду»
Сьогодні, 13:44
У Луцьку відбудеться «Зіркова коляда».
Про це повідомили у департаменті культури міськради.
12 січня в рамках етно-фестивалю «Різдво у Луцьку» на Театральному майдані відбудеться «Зіркова коляда».
На лучан та гостей міста чекають Тетяна Ціхоцька, квартет «Акорд», фольк-гурт «Чачка», гурти «Флайzzza», «Rock-H», «Joryj Kloc».
Початок о 18:00.
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Про це повідомили у департаменті культури міськради.
12 січня в рамках етно-фестивалю «Різдво у Луцьку» на Театральному майдані відбудеться «Зіркова коляда».
На лучан та гостей міста чекають Тетяна Ціхоцька, квартет «Акорд», фольк-гурт «Чачка», гурти «Флайzzza», «Rock-H», «Joryj Kloc».
Початок о 18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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