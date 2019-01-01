У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду»





Про це повідомили у департаменті культури міськради.



12 січня в рамках етно-фестивалю «Різдво у Луцьку» на Театральному майдані відбудеться «Зіркова коляда».



На лучан та гостей міста чекають Тетяна Ціхоцька, квартет «Акорд», фольк-гурт «Чачка», гурти «Флайzzza», «Rock-H», «Joryj Kloc».



Початок о 18:00.





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