вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду»

У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду»
У Луцьку відбудеться «Зіркова коляда».

Про це повідомили у департаменті культури міськради.

12 січня в рамках етно-фестивалю «Різдво у Луцьку» на Театральному майдані відбудеться «Зіркова коляда».

На лучан та гостей міста чекають Тетяна Ціхоцька, квартет «Акорд», фольк-гурт «Чачка», гурти «Флайzzza», «Rock-H», «Joryj Kloc».

Початок о 18:00.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коляда, Луцьк, Різдво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії у Польщі загинув український журналіст
Сьогодні, 14:09
У Луцьку будуватимуть житло для прикордонників
Сьогодні, 14:01
У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду»
Сьогодні, 13:44
Подробиці дивовижного порятунку зниклого у Карпатах лижника
Сьогодні, 13:42
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок
10 січень, 18:17
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
09 січень, 18:16
Лучан кличуть на «Коляду з Тетяною Ціхоцькою» Лучан кличуть на «Коляду з Тетяною Ціхоцькою»
08 січень, 18:00
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
08 січень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинському пункті пропуску в чоловіка вилучили набої
Сьогодні, 14:22
 0
В аварії у Польщі загинув український журналіст
Сьогодні, 14:09
 0
У Луцьку будуватимуть житло для прикордонників
Сьогодні, 14:01
 0
У центрі Луцька влаштують «Зіркову коляду»
Сьогодні, 13:44
 0
Подробиці дивовижного порятунку зниклого у Карпатах лижника
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8