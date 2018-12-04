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На волинському пункті пропуску в чоловіка вилучили набої

На волинському пункті пропуску в чоловіка вилучили набої
На пункті пропуску «Дольськ» у 53-річного мешканця Львівщини виявили 5 набоїв для травматичного пістолета.

Про це повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції ГУНПу Волинській області у Facebook.

Зазначили, що на лінію «102» надійшло повідомлення від працівників ВПС «Дольськ» Луцького прикордонного загону про те, що на виїзд з України прибув автомобіль Renault під керуванням 53-річного чоловіка.

У бардачку автомобіля оглядова група виявила набої до пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (травматичного пістолета). На місці події працівники поліції вилучили 50 таких набоїв.

Зважаючи на те, що водій не мав відповідного дозволу на право придбання та носіння травматичної зброї, відповідного дозволу МВС України на переміщення боєприпасів через Державний кордон України, останнього притягнуть до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.190 КУпАП (Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї).

Відповідно рішення про притягнення його до адміністративної відповідальності прийме суд першої інстанції за місцем проживання.

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Теги: набої, Дольськ, пункт пропуску, Волинь
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