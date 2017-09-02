Лучанина, у якого знайшли величезну пухлину, успішно прооперували
Сьогодні, 14:50
44-річний лучанин Микола Сорока, у якого виявили об’ємне позамозкове новоутворення, пройшов успішну операцію.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив його син Андрій Сорока.
Нагадаємо, ще у грудні 2018 року видання ВолиньPost просило допомогти зібрати Миколі Сороці 5 тисяч доларів на складну операцію. Лучанин працює електриком у ПрАТ «Луцьк Фудз», його дружина Любов Сорока – молодшою медсестрою у дитячій поліклініці. Сім’я також має двох дітей: 19-річний син також працює електриком у Луцькому зоопарку, 15-річна донька навчається в професійному училищі №9. Тож самостійно знайти такі гроші родина не могла.
Як повідомив син 44-річного лучанина, необхідні кошти на операцію зібрали. Видалили величезну пухлину медики столичної лікарні "Феофанія".
"Зараз тато добре себе почуває. Часом забуває слова, але це мине", - зауважив Андрій Сорока.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив його син Андрій Сорока.
Нагадаємо, ще у грудні 2018 року видання ВолиньPost просило допомогти зібрати Миколі Сороці 5 тисяч доларів на складну операцію. Лучанин працює електриком у ПрАТ «Луцьк Фудз», його дружина Любов Сорока – молодшою медсестрою у дитячій поліклініці. Сім’я також має двох дітей: 19-річний син також працює електриком у Луцькому зоопарку, 15-річна донька навчається в професійному училищі №9. Тож самостійно знайти такі гроші родина не могла.
Як повідомив син 44-річного лучанина, необхідні кошти на операцію зібрали. Видалили величезну пухлину медики столичної лікарні "Феофанія".
"Зараз тато добре себе почуває. Часом забуває слова, але це мине", - зауважив Андрій Сорока.
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