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У Польщі з корабля випав український моряк, тіла так і не знайшли

У Польщі з корабля випав український моряк, тіла так і не знайшли
На Балтиці неподалік Владиславова на півночі Польщі протягом понад п’яти годин тривала рятунково-пошукова операція після того, як український моряк одного із товарних суден, що там проходили, впав у море. В акції взяли участь судна Морської служби пошуку та порятунку (SAR), гелікоптер, Водна волонтерська служба швидкої допомоги (WOPR) та прикордонники.

Про громадянина України, котрий випав за борт, повідомило Радіо Ґданськ. Інцидент трапився приблизно о 1-ій ночі неподалік міста Владиславово Поморського воєводства, - інформує Польське радіо.

За інформацією радіо, пошуково-рятувальну операцію проводили в акваторії в межах 5 морських миль від узбережжя в районах Пуцької та Ґданської заток.

Операцію зупинили приблизно о 7-ій ранку.

«Шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля», – поінформували у Морській службі пошуку та порятунку.

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Теги: Польща, смерть, моряк
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