У Польщі з корабля випав український моряк, тіла так і не знайшли





Про громадянина України, котрий випав за борт, повідомило Радіо Ґданськ. Інцидент трапився приблизно о 1-ій ночі неподалік міста Владиславово Поморського воєводства, - інформує



За інформацією радіо, пошуково-рятувальну операцію проводили в акваторії в межах 5 морських миль від узбережжя в районах Пуцької та Ґданської заток.



Операцію зупинили приблизно о 7-ій ранку.



«Шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля», – поінформували у Морській службі пошуку та порятунку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Балтиці неподалік Владиславова на півночі Польщі протягом понад п’яти годин тривала рятунково-пошукова операція після того, як український моряк одного із товарних суден, що там проходили, впав у море. В акції взяли участь судна Морської служби пошуку та порятунку (SAR), гелікоптер, Водна волонтерська служба швидкої допомоги (WOPR) та прикордонники.Про громадянина України, котрий випав за борт, повідомило Радіо Ґданськ. Інцидент трапився приблизно о 1-ій ночі неподалік міста Владиславово Поморського воєводства, - інформує Польське радіо За інформацією радіо, пошуково-рятувальну операцію проводили в акваторії в межах 5 морських миль від узбережжя в районах Пуцької та Ґданської заток.Операцію зупинили приблизно о 7-ій ранку.«Шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля», – поінформували у Морській службі пошуку та порятунку.

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