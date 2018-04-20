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Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*

Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Торговий центр «Ювант» не перестає дивувати відвідувачів. Різдвяні знижки стартували!

Утім, обіцяють ще більш шалений шопінгу разом з ТЦ «Ювант»! У Вас є шанс оновити свій гардероб за прийнятними цінами.

Тож поспішайте вигідно придбати безліч речей для себе, друзів і рідних. Прийдіть і переконайтесь в цьому самі.

Вас чекають за адресою: місто Луцьк, вул. Карпенка Карого 1 д, ТЦ «Ювант».

Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*


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Теги: Ювант, Луцьк, знижки
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