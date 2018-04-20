Різдвяні знижки в ТЦ «Ювант»*
Сьогодні, 15:39
Торговий центр «Ювант» не перестає дивувати відвідувачів. Різдвяні знижки стартували!
Утім, обіцяють ще більш шалений шопінгу разом з ТЦ «Ювант»! У Вас є шанс оновити свій гардероб за прийнятними цінами.
Тож поспішайте вигідно придбати безліч речей для себе, друзів і рідних. Прийдіть і переконайтесь в цьому самі.
Вас чекають за адресою: місто Луцьк, вул. Карпенка Карого 1 д, ТЦ «Ювант».
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Утім, обіцяють ще більш шалений шопінгу разом з ТЦ «Ювант»! У Вас є шанс оновити свій гардероб за прийнятними цінами.
Тож поспішайте вигідно придбати безліч речей для себе, друзів і рідних. Прийдіть і переконайтесь в цьому самі.
Вас чекають за адресою: місто Луцьк, вул. Карпенка Карого 1 д, ТЦ «Ювант».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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