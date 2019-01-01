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Під Києвом посеред вулиці зарізали чоловіка

Під Києвом посеред вулиці зарізали чоловіка
У селі Святопетрівське Києво-Святошинського району посеред вулиці зарізали 53-річного чоловіка.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції у Київській області, передає УНІАН.

Зазначається, що тіло чоловіка з явними ознаками насильницької смерті виявили на тротуарі по вулиці Володимирській.

"Загиблим виявився 53-річний місцевий житель. Тіло чоловіка, на якому виявлено проникаючі ножові поранення, направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять невідкладні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину та її затримання.

У той же час, речник Національної поліції у Київській області Микола Жукович в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що чоловік вийшов з маршрутки та прямував додому.

"На нього напали ззаду двоє чоловіків, декілька разів вдарили ножем у спину, від чого він впав... Він на місці і помер", - сказав речник.

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Теги: смерть, вбивство
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