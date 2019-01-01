Аварія у Луцьку: Renault влетіло у маршрутку





Пригода трапилася у п'ятницю, 11 січня, - пише



Автівка Renault зіткнулася з маршруткою №9. Відомо, що водійка легкового авто виїхала на зустрічну смугу.



За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок аварії немає.



Деталі – згодом.



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