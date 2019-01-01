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Аварія у Луцьку: Renault влетіло у маршрутку

Аварія у Луцьку: Renault влетіло у маршрутку
У Луцьку на проспекті Відродження трапилась дорожньо-транспортна пригода

Пригода трапилася у п'ятницю, 11 січня, - пише Волинська правда.

Автівка Renault зіткнулася з маршруткою №9. Відомо, що водійка легкового авто виїхала на зустрічну смугу.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок аварії немає.

Деталі – згодом.
Аварія у Луцьку: Renault влетіло у маршрутку
Аварія у Луцьку: Renault влетіло у маршрутку

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Теги: аварія, Луцьк
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