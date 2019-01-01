Аварія у Луцьку: Renault влетіло у маршрутку
Сьогодні, 16:21
У Луцьку на проспекті Відродження трапилась дорожньо-транспортна пригода
Пригода трапилася у п'ятницю, 11 січня, - пише Волинська правда.
Автівка Renault зіткнулася з маршруткою №9. Відомо, що водійка легкового авто виїхала на зустрічну смугу.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок аварії немає.
Деталі – згодом.
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Пригода трапилася у п'ятницю, 11 січня, - пише Волинська правда.
Автівка Renault зіткнулася з маршруткою №9. Відомо, що водійка легкового авто виїхала на зустрічну смугу.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок аварії немає.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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