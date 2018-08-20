У Луцьку – пожежа в господарській будівлі. ФОТО





Пожежа трапилася 11 січня о 10:23, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



На місце події прибули працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які о 11:05 ліквідували полум’я.



Причина пожежі - встановлюється.



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