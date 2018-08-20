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У Луцьку – пожежа в господарській будівлі. ФОТО

У Луцьку – пожежа в господарській будівлі. ФОТО
У Луцьку на вулиці Павлова горіла господарська будівля.

Пожежа трапилася 11 січня о 10:23, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

На місце події прибули працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які о 11:05 ліквідували полум’я.

Причина пожежі - встановлюється.
У Луцьку – пожежа в господарській будівлі. ФОТО
У Луцьку – пожежа в господарській будівлі. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, Волинь
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