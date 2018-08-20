У Луцьку – пожежа в господарській будівлі. ФОТО
Сьогодні, 15:42
У Луцьку на вулиці Павлова горіла господарська будівля.
Пожежа трапилася 11 січня о 10:23, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
На місце події прибули працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які о 11:05 ліквідували полум’я.
Причина пожежі - встановлюється.
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Пожежа трапилася 11 січня о 10:23, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
На місце події прибули працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які о 11:05 ліквідували полум’я.
Причина пожежі - встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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