У Луцьку на центральному ринку викрили продавця сурогату
Сьогодні, 15:48
У Луцьку муніципали склали протокол на жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
11 січня вранці в одному із торгівельних кіосків на центральному ринку інспектори муніципальної варти Луцька виявили продавця сурогату та вилучили у неї наявну продукцію.
На жінку склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб працівники Феміди визначили для неї міру покарання.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
11 січня вранці в одному із торгівельних кіосків на центральному ринку інспектори муніципальної варти Луцька виявили продавця сурогату та вилучили у неї наявну продукцію.
На жінку склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб працівники Феміди визначили для неї міру покарання.
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