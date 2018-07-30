У Луцьку на центральному ринку викрили продавця сурогату

У Луцьку муніципали склали протокол на жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.11 січня вранці в одному із торгівельних кіосків на центральному ринку інспектори муніципальної варти Луцька виявили продавця сурогату та вилучили у неї наявну продукцію.На жінку склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб працівники Феміди визначили для неї міру покарання.