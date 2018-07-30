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У Луцьку на центральному ринку викрили продавця сурогату

У Луцьку на центральному ринку викрили продавця сурогату
У Луцьку муніципали склали протокол на жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

11 січня вранці в одному із торгівельних кіосків на центральному ринку інспектори муніципальної варти Луцька виявили продавця сурогату та вилучили у неї наявну продукцію.

На жінку склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб працівники Феміди визначили для неї міру покарання.
У Луцьку на центральному ринку викрили продавця сурогату

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Теги: сурогат, муніципали, ринок
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