У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ
Сьогодні, 15:48
У Берестечку відбудуться збори парафії Свято-Троїцького Собору, на яких обговорюватимуть перехід до Православної церкви України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретар Берестецької міськради Орися Максимець.
Вона зазначила, що 14 січня о 17:00 у будинку культури міста Берестечко відбудеться Різдвяно-новорічне свято.
«...і пропонуємо провести загальні збори щодо переходу парафії Свято-Троїцького Собору до Православної Церкви України.
Запрошуємо всіх небайдужих», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретар Берестецької міськради Орися Максимець.
Вона зазначила, що 14 січня о 17:00 у будинку культури міста Берестечко відбудеться Різдвяно-новорічне свято.
«...і пропонуємо провести загальні збори щодо переходу парафії Свято-Троїцького Собору до Православної Церкви України.
Запрошуємо всіх небайдужих», – йдеться у дописі.
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