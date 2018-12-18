У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретар Берестецької міськради Орися Максимець.



Вона зазначила, що 14 січня о 17:00 у будинку культури міста Берестечко відбудеться Різдвяно-новорічне свято.



«...і пропонуємо провести загальні збори щодо переходу парафії Свято-Троїцького Собору до Православної Церкви України.



Запрошуємо всіх небайдужих», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечку відбудуться збори парафії Свято-Троїцького Собору, на яких обговорюватимуть перехід до Православної церкви України.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретар Берестецької міськрадиВона зазначила, що 14 січня о 17:00 у будинку культури міста Берестечко відбудеться Різдвяно-новорічне свято.«...і пропонуємо провести загальні збори щодо переходу парафії Свято-Троїцького Собору до Православної Церкви України.Запрошуємо всіх небайдужих», – йдеться у дописі.

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