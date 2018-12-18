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У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ

У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ
У Берестечку відбудуться збори парафії Свято-Троїцького Собору, на яких обговорюватимуть перехід до Православної церкви України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила секретар Берестецької міськради Орися Максимець.

Вона зазначила, що 14 січня о 17:00 у будинку культури міста Берестечко відбудеться Різдвяно-новорічне свято.

«...і пропонуємо провести загальні збори щодо переходу парафії Свято-Троїцького Собору до Православної Церкви України.

Запрошуємо всіх небайдужих», – йдеться у дописі.

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Теги: церква, релігія, собор, ПЦУ, Берестечко, Волинь
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