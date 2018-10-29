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У Львові в квартирі знайшли мертвими двох туристів

У Львові в квартирі знайшли мертвими двох туристів
У Львові в одній з квартир знайшли тіла двох туристів з Києва.

Про це повідомили у ГУНП у Львівській області.

Сьогодні, 11 січня, близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що прибувши на виклик, вони виявили у квартирі на вулиці Дорошенка у Львові тіла дівчини та хлопця без ознак життя.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Поліцейські попередньо встановили, що вчора близько 21.00 у квартиру заселилися четверо молодих людей – двоє дівчат та двоє хлопців, які приїхали до Львова з Києва. Вранці одній з пар стало погано і вони викликали «швидку». Медики госпіталізували їх з діагнозом: «отруєння чадним газом середньої важкості».

Тіла двох інших хлопця та дівчини віком 21 рік без ознак життя були виявлені в сусідній кімнаті. Причина смерті буде встановлена під час експертиз.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події.


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Теги: Львів, смерть, туристи
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