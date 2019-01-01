У «Промені» знаходиться найбільший більярдний зал Волині*
Сьогодні, 10:01
На третьому поверсі в РЦ «Промінь» можна не тільки пограти в боулінг та співати в ресторані-караоке. Саме тут знаходиться найбільший зал для гри в більярд на Волині.
Зал працює цілодобово і щодня тут збираються поціновувачі більярду – аристократичної гри з багатою історією. Окрім цього саме тут регулярно проводяться турніри з більярду, які об’єднали навколо себе цілу спільноту любителів та професіоналів.
Комфортний зал, особлива атмосфера, смачна кухня та чутливий сервіс до ваших послуг.
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Зал працює цілодобово і щодня тут збираються поціновувачі більярду – аристократичної гри з багатою історією. Окрім цього саме тут регулярно проводяться турніри з більярду, які об’єднали навколо себе цілу спільноту любителів та професіоналів.
Комфортний зал, особлива атмосфера, смачна кухня та чутливий сервіс до ваших послуг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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