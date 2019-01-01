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У «Промені» знаходиться найбільший більярдний зал Волині*

У «Промені» знаходиться найбільший більярдний зал Волині*
На третьому поверсі в РЦ «Промінь» можна не тільки пограти в боулінг та співати в ресторані-караоке. Саме тут знаходиться найбільший зал для гри в більярд на Волині.

Зал працює цілодобово і щодня тут збираються поціновувачі більярду – аристократичної гри з багатою історією. Окрім цього саме тут регулярно проводяться турніри з більярду, які об’єднали навколо себе цілу спільноту любителів та професіоналів.

Комфортний зал, особлива атмосфера, смачна кухня та чутливий сервіс до ваших послуг.


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Теги: Промінь, більярд
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