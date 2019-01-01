У «Промені» знаходиться найбільший більярдний зал Волині*

На третьому поверсі в РЦ «Промінь» можна не тільки пограти в боулінг та співати в ресторані-караоке. Саме тут знаходиться найбільший зал для гри в більярд на Волині.Зал працює цілодобово і щодня тут збираються поціновувачі більярду – аристократичної гри з багатою історією. Окрім цього саме тут регулярно проводяться турніри з більярду, які об’єднали навколо себе цілу спільноту любителів та професіоналів.Комфортний зал, особлива атмосфера, смачна кухня та чутливий сервіс до ваших послуг.