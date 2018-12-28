Полігон у Горохівському районі відповідатиме європейським стандартам, – ОДА

На території Цегівської ОТГ продовжуються зводити полігон твердих відходів. У Волинській ОДА зазначили, що він відповідатиме усім стандартам якості.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.Чималоточиться нині навколо питання будівництва полігону твердих побутових відходів на території Цегівської сільської ради, що в Горохівському районі. Тож усі крапки над «і» розставили заступник голови облдержадміністраціїта радник голови облдержадміністраціїЗа словами, на території Горохівського району знаходиться близько 50 сміттєзвалищ, жодне з яких не паспортизоване. Тому питання будівництва полігону не нове, його піднімали ще з 1995 року. Натомість, вже у 2013 році проект вперше пройшов державну експертизу. Що ж стосується ділянки під полігон твердих побутових відходів (ТПВ), то вона знаходиться на місці колишнього виробленого кар’єру з видобутку крейди і саме сюди практично з усього району звозять сміття.«Ні одна сільська рада не має договору на вивезення та утилізацію сміття в Горохівському районі. Тобто ліцензованого, сертифікованого сміттєзвалища, де цивілізованим шляхом переробляють відходи, немає. А воно повинно бути», – додав Олександр Закузенний.До слова, ініціатива будівництва полігону належить Горохівській міській раді, яка й розробила проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3 га. Загальна місткість полігону – 236,14 тис. м3. Передбачено сортування і утилізацію сміття, а також обслуговування м.Горохів, смт Мар’янівка, с.Цегів та навколишніх пунктів. Важливо, що проект полігону відповідає європейським вимогам.Зокрема, вириють котлован до семи метрів, облаштована дамба та встановлені контруклони. Обов’язкого застосовуватимуть геомембранну плівку для того, аби фільтрат, який утворюється внаслідок опадів, осідав. Згодом по жолобам рідина стікатиме в резервуар очисних споруд, де проходитиме очищення. Між іншим, такої системи досі нема на Волині.Окрім того, по периметру території полігону передбачено облаштування огорожі. Планують й озеленення території – посадку трав’яних газонів, саджанців ялини та декоративних кущів, а також створення захисної лінії з ряду дерев.Проект дороговартісний: за цінами 2018 року – близько 21 млн грн. Відтак, обласна державна адміністрація підготувала та подала пакет документів до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів державного фонду регіонального розвитку.Як зазначив радник голови облдержадміністрації, раніше для реалізації відповідних проектів не потрібні були громадські обговорення. Саме тому нині виникає так багато питань та безпідставних звинувачень щодо будівництва полігону. Люди бояться нововведень. Не останню роль в цьому процесі відіграють місцеві політики, які «підливають масла у вогонь». Між іншим, такий же полігон будують й у Володимир-Волинському, але там населення реально розуміє важливість реалізації даного проекту. Тому, за дорученням голови обласної державної адміністрації, вже найближчим часом буде організована зустріч з місцевими жителями.«Якщо говорити про перспективи, то побудований полігон твердих побутових відходів передадуть на баланс місцевої громади. В майбутньому буде створено бюджетоутворююче підприємство, адже з навколишніх територій звозитимуть сміття, за що громада отримуватиме прибуток. Окрім того, це додаткові робочі місця та надходження податку на доходи від фізичних осіб в місцевий бюджет. З часом можна буде встановити сортувальну лінію, яка також збільшить прибутки підприємства», – резюмував Олександр Закузенний.Слід додати, що в разі не врегулювання даного питання можливе притягнення органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб до адміністративної відповідальності згідно статті 82. Адміністративного кодексу України передбачає штраф розмірі від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.