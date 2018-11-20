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Волинські медики розповіли, як рятували 3-річне маля з простреленою голівкою

Волинські медики розповіли, як рятували 3-річне маля з простреленою голівкою
Команда фельдшерів медицини невідкладних станів Ратнівського відділення ЕМД Наталію Колядюк, Олесю Прач та водія Сергія Корпача поділилася спогадами про порятунок трирічної дитини.

Торік на зимовому міжнародному чемпіонаті «Кременецькі медичні ралі 2018» наші земляки вибороли «бронзу», змагаючись із лікарськими бригадами з інших областей, - пише Волинь-нова. А влітку Наталія, Олеся та Сергій здобули перемогу у Всеукраїнських змаганнях «Черкаські медичні ралі 2018» серед 40 команд із України, Литви і Польщі.

"На чемпіонаті у Кременці інсценували випадок із вогнепальним пораненням у голову. Звісно, ми попередньо готувалися, вивчили на зубок, як діяти, адже таких ситуацій у нас ніколи не було. І ось повернулися додому, я вийшла на чергову зміну — ​і раптом надходить виклик: "Дитинка з простреленою голівкою!" — ​згадує Олеся Прач.

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Трирічна дівчинка, закривавлена, без свідомості, тільки рученята конвульсійно тремтять. Не набагато старша сестричка знайшла вдома в коридорі пневматичну рушницю, взяла побавитися і, як на біду, влучила маленькій у скроню. Дякувати Богу, їхати було недалеко, «швидка» прибула за 5 хвилин.

Фельдшер діяла грамотно, швидко, завдяки цьому потерпілу й змогли живою доставити до Ратнівської райлікарні.

Стабілізувавши її стан, у супроводі реаніматолога вирушили до Луцька в обласну дитячу лікарню.

"Знаєте, коли ми їхали, я молила Бога, щоб наш автомобіль не заглох на дорозі. Адже життя маленької пацієнтки висіло на волосині, її треба було терміново оперувати, — ​розповідала Олеся. — ​Аби пришвидшити транспортування, назустріч нам відрядили «швидку» з Ковеля. Увесь той час, поки дівчинку лікували, я за неї дуже хвилювалася. Зате яка була радість, коли зустріла свою колишню пацієнтку здоровенькою і веселою! Тепер із Сашенькою та її батьками ми наче поріднилися", - ділиться медик.

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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