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У центрі Львова обвалився фасад будинку

У центрі Львова обвалився фасад будинку
У центрі Львова обвалилася частина будівлі.

Сьогодні, 11 січня, близько 10:00 по вул. Руській 20 у центрі Львова обвалилась частина будинку, який є пам’яткою архітектури, - пише Високий замок.

Інформації про постраждалих немає.

Як пише «Форпост», будинок № 20 по вул. Руській внесений до переліку пам'яток архітектури та містобудування.
У центрі Львова обвалився фасад будинку
У центрі Львова обвалився фасад будинку

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Теги: Львів, будинок
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