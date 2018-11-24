У центрі Львова обвалився фасад будинку





Сьогодні, 11 січня, близько 10:00 по вул. Руській 20 у центрі Львова обвалилась частина будинку, який є пам’яткою архітектури, - пише



Інформації про постраждалих немає.



Як пише «Форпост», будинок № 20 по вул. Руській внесений до переліку пам'яток архітектури та містобудування.



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