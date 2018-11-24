У центрі Львова обвалився фасад будинку
Сьогодні, 17:06
У центрі Львова обвалилася частина будівлі.
Сьогодні, 11 січня, близько 10:00 по вул. Руській 20 у центрі Львова обвалилась частина будинку, який є пам’яткою архітектури, - пише Високий замок.
Інформації про постраждалих немає.
Як пише «Форпост», будинок № 20 по вул. Руській внесений до переліку пам'яток архітектури та містобудування.
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Сьогодні, 11 січня, близько 10:00 по вул. Руській 20 у центрі Львова обвалилась частина будинку, який є пам’яткою архітектури, - пише Високий замок.
Інформації про постраждалих немає.
Як пише «Форпост», будинок № 20 по вул. Руській внесений до переліку пам'яток архітектури та містобудування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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