Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 січня





У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,

Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий сніг.



Температура повітря вночі від -7 до 0 градусів, удень до -1…+1. Вітер південний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-7 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий сніг.Температура повітря вночі від -7 до 0 градусів, удень до -1…+1. Вітер південний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-7 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ зі снігом.

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