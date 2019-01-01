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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 січня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,
Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий сніг.

Температура повітря вночі від -7 до 0 градусів, удень до -1…+1. Вітер південний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-7 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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