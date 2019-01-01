Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 січня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,
Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі від -7 до 0 градусів, удень до -1…+1. Вітер південний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-7 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу і в неділю у Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському,
Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі від -7 до 0 градусів, удень до -1…+1. Вітер південний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-7 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Знайдений у Карпатах лижник розповів, як вдалось вижити. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 12 і 13 січня
Сьогодні, 20:00
У селі під Луцьком вантажівка в'їхала в електроопору
Сьогодні, 19:25