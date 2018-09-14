Батьки немісцевих дітей за харчування у луцьких школах і садках платитимуть більше
Сьогодні, 17:39
Харчування дітей з сіл у луцьких школах і садочках відтепер коштуватиме більше.
З 1 січня 2019 року з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей, - пише Перший.
Такі рішення ухвалили на виконавчому комітеті Луцької міської ради 7 листопада і 6 грудня 2011 року.
«Витрати на харчування у садочках для усіх однакові. Для дітей до трьох років – 25 гривень на день, від трьох до семи – 30 гривень. Але для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40%, тобто вони платять за харчування 60% від вартості, а решта – 100%», - пояснила очільниця міського управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
При цьому рішення виконкому передбачає, що територіальні громади можуть укладати договір з Луцькою міською радою і платити 40% від вартості харчування дітей у ДНЗ з бюджету. Тоді батькам з сіл потрібно буде сплачувати 60% - так само, як і батькам з міста.
Таке ж правило з 1 січня діє і в міських школах.
У луцьких навчальних закладах тепер просять приносити будинкові книги або підтвердити, що батьки сплачують податки в обласному центрі.
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З 1 січня 2019 року з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей, - пише Перший.
Такі рішення ухвалили на виконавчому комітеті Луцької міської ради 7 листопада і 6 грудня 2011 року.
«Витрати на харчування у садочках для усіх однакові. Для дітей до трьох років – 25 гривень на день, від трьох до семи – 30 гривень. Але для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40%, тобто вони платять за харчування 60% від вартості, а решта – 100%», - пояснила очільниця міського управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
При цьому рішення виконкому передбачає, що територіальні громади можуть укладати договір з Луцькою міською радою і платити 40% від вартості харчування дітей у ДНЗ з бюджету. Тоді батькам з сіл потрібно буде сплачувати 60% - так само, як і батькам з міста.
Таке ж правило з 1 січня діє і в міських школах.
У луцьких навчальних закладах тепер просять приносити будинкові книги або підтвердити, що батьки сплачують податки в обласному центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
батьки повинні кормити своїх дітей , а не держава чи місцева влада. привикли жити на подачках.
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