Батьки немісцевих дітей за харчування у луцьких школах і садках платитимуть більше





З 1 січня 2019 року з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей, - пише



Такі рішення ухвалили на виконавчому комітеті Луцької міської ради 7 листопада і 6 грудня 2011 року.



«Витрати на харчування у садочках для усіх однакові. Для дітей до трьох років – 25 гривень на день, від трьох до семи – 30 гривень. Але для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40%, тобто вони платять за харчування 60% від вартості, а решта – 100%», - пояснила очільниця міського управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.



При цьому рішення виконкому передбачає, що територіальні громади можуть укладати договір з Луцькою міською радою і платити 40% від вартості харчування дітей у ДНЗ з бюджету. Тоді батькам з сіл потрібно буде сплачувати 60% - так само, як і батькам з міста.



Таке ж правило з 1 січня діє і в міських школах.



У луцьких навчальних закладах тепер просять приносити будинкові книги або підтвердити, що батьки сплачують податки в обласному центрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Харчування дітей з сіл у луцьких школах і садочках відтепер коштуватиме більше.З 1 січня 2019 року з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей, - пише Перший Такі рішення ухвалили на виконавчому комітеті Луцької міської ради 7 листопада і 6 грудня 2011 року.«Витрати на харчування у садочках для усіх однакові. Для дітей до трьох років – 25 гривень на день, від трьох до семи – 30 гривень. Але для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40%, тобто вони платять за харчування 60% від вартості, а решта – 100%», - пояснила очільниця міського управління освіти Луцької міської радиПри цьому рішення виконкому передбачає, що територіальні громади можуть укладати договір з Луцькою міською радою і платити 40% від вартості харчування дітей у ДНЗ з бюджету. Тоді батькам з сіл потрібно буде сплачувати 60% - так само, як і батькам з міста.Таке ж правило з 1 січня діє і в міських школах.У луцьких навчальних закладах тепер просять приносити будинкові книги або підтвердити, що батьки сплачують податки в обласному центрі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію