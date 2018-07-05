Справу «воютинських розбійників» передали до суду





Нагадаємо, група із шести осіб, котрі скоїли серію розбійних нападів на території Волинської, Івано-Франківської та Тернопільської областей, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Справа «воютинських розбійників»: затримані причетні до низки інших злочинів



Загалом зловмисники спричинили збитків потерпілим на понад два млн. гривень. Правопорушникам загрожує покарання від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Нагадаємо, вніч на середу, 21 березня,



Під час досудового слідства було встановили їх причетність до скоєння ще чотирьох розбійних нападів, незаконного поводження зі зброєю.



Окрім того, зловмисникам інкримінували опір працівникам правоохоронних органів, котрий вони чинили під час їхнього затримання.



Слідчі детективи оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 187, ч.2 ст. 342, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про скоєння розбійних нападів організованою групою, опір працівникові правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.



Досудове розслідування у справі завершено, матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скеровано до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі детективи головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо «воютинських розбійників».Нагадаємо, група із шести осіб, котрі скоїли серію розбійних нападів на території Волинської, Івано-Франківської та Тернопільської областей, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Загалом зловмисники спричинили збитків потерпілим на понад два млн. гривень. Правопорушникам загрожує покарання від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.Нагадаємо, вніч на середу, 21 березня, в селі Воютин Луцького району зловмисники в масках проникли в будинок місцевої жительки й напали на неї . Поліцейські протягом двох годин затримали розбійників.Під час досудового слідства було встановили їх причетність до скоєння ще чотирьох розбійних нападів, незаконного поводження зі зброєю.Окрім того, зловмисникам інкримінували опір працівникам правоохоронних органів, котрий вони чинили під час їхнього затримання.Слідчі детективи оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 187, ч.2 ст. 342, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про скоєння розбійних нападів організованою групою, опір працівникові правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.Досудове розслідування у справі завершено, матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скеровано до суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію