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У Луцьку під час зимових канікул на кір захворіло 20 школярів. ВІДЕО

У Луцьку під час зимових канікул на кір захворіло 20 школярів. ВІДЕО
У школах Луцька на тиждень продовжили зимові канікули.

Про це розповіла начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко, - йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Посадовиця розповіла, що таке рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації в обласному центрі із захворюваності на кір та ГРВІ.

За даними Волинського лабораторного центру за період зимових канікул на кір захворіло більше 20 луцьких школярів. А станом на 11 січня хворих на кір зафіксували у 15-ти школах обласного центру. За словами керівниці управління освіти, другий семестр у школах Луцька розпочнеться 21 січня.

Деталі – у відео:


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Теги: школи, хворі, Луцьк
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