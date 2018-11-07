У Луцьку під час зимових канікул на кір захворіло 20 школярів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:29
У школах Луцька на тиждень продовжили зимові канікули.
Про це розповіла начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко, - йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Посадовиця розповіла, що таке рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації в обласному центрі із захворюваності на кір та ГРВІ.
За даними Волинського лабораторного центру за період зимових канікул на кір захворіло більше 20 луцьких школярів. А станом на 11 січня хворих на кір зафіксували у 15-ти школах обласного центру. За словами керівниці управління освіти, другий семестр у школах Луцька розпочнеться 21 січня.
Деталі – у відео:
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Про це розповіла начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко, - йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Посадовиця розповіла, що таке рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації в обласному центрі із захворюваності на кір та ГРВІ.
За даними Волинського лабораторного центру за період зимових канікул на кір захворіло більше 20 луцьких школярів. А станом на 11 січня хворих на кір зафіксували у 15-ти школах обласного центру. За словами керівниці управління освіти, другий семестр у школах Луцька розпочнеться 21 січня.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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