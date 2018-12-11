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На Волині рятувальники з другої спроби змогли загасити пожежу

На Волині рятувальники з другої спроби змогли загасити пожежу
У селищі Любешів горів гараж. Однак пожежне авто, котре виїхало на приборкування вогню, на півдорозі зупинилося. На місце події виїхав інший, резервний автомобіль.

Про це пише газета "Нове життя".

"Близько 13 год. 40 хв. у службу 101 надійшло повідомлення, що по вул. Шуміка в смт Любешів горить гараж із цегли, критий шифером. У результаті пожежі майже повністю знищена шиферна покрівля. На щастя, обійшлося без жертв. Причина загорання - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення", - поінформував головний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Сергій Свищук.



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Теги: пожежа, Любешів
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