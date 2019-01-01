Знайдений у Карпатах лижник розповів, як вдалось вижити. ВІДЕО





Лікарі вже оглянули його, кажуть, стан задовільний, - пише



«Якихось порушень внутрішніх органів не виявлено, має місце обмороження пальців нижніх кінцівок. Пацієнт в хорошому настрої, пацієнт не отримав, слава Богу, ніяких важких психічних трам», - каже головний лікар Ужгородської райлікарні Юрій Яцина.



Лижник розповів, як рятувався від замерзання - постійно рухався, мав термос, набирав воду у крижаному джерельці і багато пив. Першу ніч спав у ямі на лижах, але кожні 15 хвилин вставав і грівся.



«Спустився вниз, заночував там, викопав зі снігу наче таку лунку, поклав лижі і спав на лижах, кожні 15 хвилин я зігрівався, вставав, танцював, стрибав, в долоні плескав», - розповідає Ігор.



Вночі рив собі схованку у снігу, грів у термосі воду з крижаного джерела. А коли потрапив у будиночок лісника рятувався варенням та какао.



Коли ж він дістався до хати лісника, знайшов там чорничне варення і какао, піч та дрова, тож зміг щось поїсти та зігрітись гарячим напоєм. Перед тим, як його знайшли, каже, почувався вже дуже погано.



«Я був в такому стані, що не розумів живий я чи не живий. Розпалив піч на дровах, добре, що там лісник такий був, що у нього все було і піч була, і дрова були. Я точно хочу приїхати до тієї хати лісника і там зробити якусь гарну справу, залишити там щось», - каже Ігор.



В ужгородській лікарні кажуть, тут Ігор пробуде кілька днів, наступного тижня його доправлять до Києва.



Нагадаємо, що шукали Ігоря п’ять днів. Лижник пішов із товаришем у гори та зник іще на Різдво. Ігорю самому двічі вдалося вийти на зв'язок. Вдруге він зателефонував рятувальникам, коли почув гвинтокрил, їм повідомив, що перебуває в будиночку лісника, неподалік невеликої річки. За цима орієнтирами пошуковій групі вчора пізно ввечері вдалося відшукати чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знайдений у Карпатах лижник Ігор Грищенко нині в ужгородській лікарні, під наглядом медиків в опіковому відділенні.Лікарі вже оглянули його, кажуть, стан задовільний, - пише ТСН «Якихось порушень внутрішніх органів не виявлено, має місце обмороження пальців нижніх кінцівок. Пацієнт в хорошому настрої, пацієнт не отримав, слава Богу, ніяких важких психічних трам», - каже головний лікар Ужгородської райлікарніЛижник розповів, як рятувався від замерзання - постійно рухався, мав термос, набирав воду у крижаному джерельці і багато пив. Першу ніч спав у ямі на лижах, але кожні 15 хвилин вставав і грівся.«Спустився вниз, заночував там, викопав зі снігу наче таку лунку, поклав лижі і спав на лижах, кожні 15 хвилин я зігрівався, вставав, танцював, стрибав, в долоні плескав», - розповідає Ігор.Вночі рив собі схованку у снігу, грів у термосі воду з крижаного джерела. А коли потрапив у будиночок лісника рятувався варенням та какао.Коли ж він дістався до хати лісника, знайшов там чорничне варення і какао, піч та дрова, тож зміг щось поїсти та зігрітись гарячим напоєм. Перед тим, як його знайшли, каже, почувався вже дуже погано.«Я був в такому стані, що не розумів живий я чи не живий. Розпалив піч на дровах, добре, що там лісник такий був, що у нього все було і піч була, і дрова були. Я точно хочу приїхати до тієї хати лісника і там зробити якусь гарну справу, залишити там щось», - каже Ігор.В ужгородській лікарні кажуть, тут Ігор пробуде кілька днів, наступного тижня його доправлять до Києва.Нагадаємо, що шукали Ігоря п’ять днів. Лижник пішов із товаришем у гори та зник іще на Різдво. Ігорю самому двічі вдалося вийти на зв'язок. Вдруге він зателефонував рятувальникам, коли почув гвинтокрил, їм повідомив, що перебуває в будиночку лісника, неподалік невеликої річки. За цима орієнтирами пошуковій групі вчора пізно ввечері вдалося відшукати чоловіка.

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