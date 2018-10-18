У селі під Луцьком вантажівка в'їхала в електроопору

У селі Княгининок вантажівка в'їхала в електроопору.Про це у Facebook повідомила голова Княгининівської ОТГІнцидент трапився 10 січня при повороті на вул. Фруктову.Зазначено, що водія затримали і він компенсував завдану шкоду."Спростовую інформацію яка ходить селом, що в опору в'їхав мій заступник. В силу своїх посадових обов'язків він був змушений бути на місці пригоди раніше приїзду поліції", - йдеться у дописі.