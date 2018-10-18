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У селі під Луцьком вантажівка в'їхала в електроопору

У селі під Луцьком вантажівка в'їхала в електроопору
У селі Княгининок вантажівка в'їхала в електроопору.

Про це у Facebook повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

Інцидент трапився 10 січня при повороті на вул. Фруктову.

Зазначено, що водія затримали і він компенсував завдану шкоду.

"Спростовую інформацію яка ходить селом, що в опору в'їхав мій заступник. В силу своїх посадових обов'язків він був змушений бути на місці пригоди раніше приїзду поліції", - йдеться у дописі.

У селі під Луцьком вантажівка в'їхала в електроопору
У селі під Луцьком вантажівка в'їхала в електроопору

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Теги: аварія, Княгининок
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