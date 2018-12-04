Розповіли, де у Луцьку зафіксували спалахи кору
Сьогодні, 20:37
У Луцьку діти продовжують хворіти на кір.
Про це розповіла виконувач обов’язків директора Волинського обласного лабораторного центу міністерства охорони здоров’я України Наталія Янко, - пише інтернет-видання «Волинь24».
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За її словами, нині проводиться виконання протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації діючих 8 спалахів кору. З них три зафіксували в Луцьку: у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій, ЗОШ №5 та в побуті.
Наталія Янко додала, що найбільше хворих на кір реєструється в містах Ковелі, Луцьку та Луцькому районі. Щоденно фіксується близько 20-30 нових випадків кору. Із загального числа захворілих за тиждень 35% госпіталізовано, інші ж лікуються амбулаторно.
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Про це розповіла виконувач обов’язків директора Волинського обласного лабораторного центу міністерства охорони здоров’я України Наталія Янко, - пише інтернет-видання «Волинь24».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Через кір у луцьких школах продовжили канікули
За її словами, нині проводиться виконання протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації діючих 8 спалахів кору. З них три зафіксували в Луцьку: у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій, ЗОШ №5 та в побуті.
Наталія Янко додала, що найбільше хворих на кір реєструється в містах Ковелі, Луцьку та Луцькому районі. Щоденно фіксується близько 20-30 нових випадків кору. Із загального числа захворілих за тиждень 35% госпіталізовано, інші ж лікуються амбулаторно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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