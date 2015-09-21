Відомі волонтери закликають провідати волинських Героїв у госпіталі
Сьогодні, 19:55
Волонтери закликають провідати бійців, які перебувають на лікування у Волинському обласному госпіталі інвалідів війни.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.
"За ці роки війни для нас з Наталочкою Ариванюк ці хлопці та їх сім'ї, з якими ми познайомилися за страшних обставин поранень і полонів ще з 2014 року, стали рідними... Наші підопічні стали справжніми друзями, які ніколи не підведуть! Історію вже не перепишеш .. але.. Поранення не відпускають, реальні проблеми зі здоров’ям... І наші ветерани вимушені проводити Свята на лікарняних койках...", - йдеться у дописі.
Тож, усіх небайдужих просять провідати Героїв, адже вони потребують підтримки.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.
"За ці роки війни для нас з Наталочкою Ариванюк ці хлопці та їх сім'ї, з якими ми познайомилися за страшних обставин поранень і полонів ще з 2014 року, стали рідними... Наші підопічні стали справжніми друзями, які ніколи не підведуть! Історію вже не перепишеш .. але.. Поранення не відпускають, реальні проблеми зі здоров’ям... І наші ветерани вимушені проводити Свята на лікарняних койках...", - йдеться у дописі.
Тож, усіх небайдужих просять провідати Героїв, адже вони потребують підтримки.
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