На Волині п'яний водій на фурі злетів з дороги. ФОТО





Про це Патрульна поліція Волині повідомляє на свой сторінці у



"Прибувши на місце події, встановили, що 23-річний водій фури DAF з напівпричіпом злетів з дороги та врізався у дерево, при спілкуванні у водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння.



На порушника було складено два протоколи: за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного

сп'янінні) та ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів)



Якщо Ви помітили у водія ознаки сп’яніння, одразу інформуйте про це на лінію «102».



Адже такий водій може створити багато лиха як собі, так й іншим громадянам", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, близько 7год ранку патрульні отримали інформацію, що на А/Д М-07 Київ-Ковель-Ягодин 379км + 500м фура злетіла з дороги.Про це Патрульна поліція Волині повідомляє на свой сторінці у facebook "Прибувши на місце події, встановили, що 23-річний водій фури DAF з напівпричіпом злетів з дороги та врізався у дерево, при спілкуванні у водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння.На порушника було складено два протоколи: за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольногосп'янінні) та ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів)Якщо Ви помітили у водія ознаки сп’яніння, одразу інформуйте про це на лінію «102».Адже такий водій може створити багато лиха як собі, так й іншим громадянам", - йдеться в дописі.

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