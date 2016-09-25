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На Волині п'яний водій на фурі злетів з дороги. ФОТО

На Волині п'яний водій на фурі злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, близько 7год ранку патрульні отримали інформацію, що на А/Д М-07 Київ-Ковель-Ягодин 379км + 500м фура злетіла з дороги.

Про це Патрульна поліція Волині повідомляє на свой сторінці у facebook.

"Прибувши на місце події, встановили, що 23-річний водій фури DAF з напівпричіпом злетів з дороги та врізався у дерево, при спілкуванні у водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння.

На порушника було складено два протоколи: за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного
сп'янінні) та ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів)

Якщо Ви помітили у водія ознаки сп’яніння, одразу інформуйте про це на лінію «102».

Адже такий водій може створити багато лиха як собі, так й іншим громадянам", - йдеться в дописі.
На Волині п'яний водій на фурі злетів з дороги. ФОТО

На Волині п'яний водій на фурі злетів з дороги. ФОТО

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Теги: аварія, вантажівка, п'яний, водій
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