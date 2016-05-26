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Злодійка, яка на Волині обкрадала людей на ринку, постала перед судом

Злодійка, яка на Волині обкрадала людей на ринку, постала перед судом
Перебуваючи на ринку жінка умудрилась витягнути декілька гаманців, та вкрасти парфуми і турку для кави.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області 7 листопада 2018 року, - пише Волинь online.

Жінка перебуваючи на ринку в смт. Заболоття Ратнівського району викрала з сумки іншої жінки гаманець, в якому було 20 білоруських рублів,що по співвідношенню до української гривні за офіційним курсом НБУ становить 265 гривень. Після цього спритниця залізла в сумку до іншої відвідувачки базару, звідки витягнула ще один гаманець де було 917 гривень та 10 білоруських рублів.

Опісля того жінка поцупила кіоску парфумовану воду «My desting» виробництва компанії «Оріфлейм» вартістю 455 гривень та металеву турку вартістю 419 гривень. На цьому злодюжка не зупинилась, адже пізніше вкрала з кіоску «Todey» крем для рук і тіла «milk&honey» вартістю 231 гривня, дезодорант «Adille» вартістю 55 гривень.

У судовому засіданні свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю.

Суд засудив визнати її винною з іспитовим строком два роки.

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Теги: суд, злодійка
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