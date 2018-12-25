Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО
Сьогодні, 22:36
Зимова пора надзвичайно живописна у міських парках. Природні пейзажі заворожують усіх небайдужих до прекрасного, тому багато хто відвідує центральний парк імені Лесі Українки, центральну частину Луцька.
Повідомляє ВолиньUA.
Пропонуємо Вашій увазі атмосферні фото зими у місті Луцьку, зокрема у Центральному парку імені Лесі Українки.
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Повідомляє ВолиньUA.
Пропонуємо Вашій увазі атмосферні фото зими у місті Луцьку, зокрема у Центральному парку імені Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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