Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО





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Пропонуємо Вашій увазі атмосферні фото зими у місті Луцьку, зокрема у Центральному парку імені Лесі Українки.





























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зимова пора надзвичайно живописна у міських парках. Природні пейзажі заворожують усіх небайдужих до прекрасного, тому багато хто відвідує центральний парк імені Лесі Українки, центральну частину Луцька.Повідомляє ВолиньUA Пропонуємо Вашій увазі атмосферні фото зими у місті Луцьку, зокрема у Центральному парку імені Лесі Українки.

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