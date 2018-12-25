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Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО
Зимова пора надзвичайно живописна у міських парках. Природні пейзажі заворожують усіх небайдужих до прекрасного, тому багато хто відвідує центральний парк імені Лесі Українки, центральну частину Луцька.

Повідомляє ВолиньUA.

Пропонуємо Вашій увазі атмосферні фото зими у місті Луцьку, зокрема у Центральному парку імені Лесі Українки.
Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

Зимовий спокій центрального парку Луцька. ФОТО

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Теги: зима, сніг, парк
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