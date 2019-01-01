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12 січня на Волині: гортаючи календар

12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у редактора нововолинської газети "Наше місто", журналіста Ігоря Лісового (на фото).

Вітаємо усіх іменинників. Бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.

12 січня 1984 року виконком Луцької міської Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про присвоєння звання Почесний громадянин міста Луцька» Олексію Бурлаці – начальнику дільниці баштових кранів управління механізації комбінату «Волиньпромбуд».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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