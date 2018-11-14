Прибирати у вольєрах та гуляти з собаками: лучан запрошують на день волонтера до КП «Ласка»





Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у



"Привіт. Приїжджайте завтра в суботу 12 січня на КП Ласка на перший в 2019 році день волонтера. Будемо прибирати у вольєрах, гуляти з собаками та фотографувати їх для прилаштувань. Беріть змінний одяг та гарний настрій))

Ми вас чекаємо з 12.00 і до темна)

П.С. Прогноз погоди на завтра - потепління до -3 С, сніг



м.Луцьк вул. Мамсурова 9 (маршрутне таксі 9а)

тел. 095 0022810", - йдеться в дописі.

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