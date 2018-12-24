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Невакцинованих дітей можуть не пускати до луцьких шкіл

Невакцинованих дітей можуть не пускати до луцьких шкіл
У Луцьку директори шкіл можуть заборонити невакцинованим проти кору дітям відвідувати уроки – стверджує начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

За її словами, директори навчальних закладів мають право заборонити невакцинованим проти кору дітям відвідувати уроки, - пише Волинь24.

«Вони мають повне право на основі рішення педагогічної ради не допускати цих учнів до навчання» - стверджує чиновниця.

«Я не називатиму школи, але таку установку зробили вже п’ять шкіл Луцька. Вони не в категоричній формі, але дійсно вимагають від батьків повністю вакцинувати дітей» - додала Зіновія Лещенко.

До слова, у Луцьку показники охоплення вакцинацією проти кору у віці 2 роки і старше нижчі від середніх по області – лише 72,5%.

Нагадаємо, у Луцьких школах продовжили канікули через високий рівень захворюваності на кір.

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Теги: вакцина, щеплення, кір, школа
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