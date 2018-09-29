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Опублікували ретросвітлину радянських льотчиків на луцькому аеродромі. ФОТО

Опублікували ретросвітлину радянських льотчиків на луцькому аеродромі. ФОТО
У серпні 1977 року провідний радянський авіаційний журнал «Авиация и космонавтика» вийшов з фотографією луцького аеродрому на обкладинці.

Цю рідкісну фото оприлюднили активісти Волинського клубу авіалюбителів «ОВАЛ», - пише Перший.

На фото командир 806-го авіаполку винищувачів-бомбардувальників, підполковник А.Руденя ставить завдання льотному складу полку на майбутні льотно-тактичні навчання. Імовірно, мова йде про навчання «Карпати – 77».

Фотографія зроблена на центральній заправочній Луцького військового аеродрому в 1977 році.
Опублікували ретросвітлину радянських льотчиків на луцькому аеродромі. ФОТО

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Теги: авіація, льотчики, аеродром
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