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До райцентру на Волині приїде відомий онколог

До райцентру на Волині приїде відомий онколог
До Володимира-Волинського завітає відомий лікар-нейрохірург Антон Шкіряк.

Вперше до Володимира-Волинського завітає відомий лікар-нейрохірург, онколог, менеджер та громадський діяч в сфері охорони здоров’я України, асистент опорної кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, експерт багатьох медичних та соціальних програм на центральних телеканалах країни Антон Шкіряк. Повідомляє Володимир-медіа.

Напрямки його роботи охоплюють широкий спектр нейроонкологічних паталогій центральної та периферичної нервової системи, але найприорітетнішим з них є мікронейрохірургічне та комбіноване лікування гліальних пухлин, метастатичних уражень та доброякісних пухлин головного та спинного мозку.

Тема зустрічі стосуватиметься одного з найстрашніших і найпоширеніших захворювань – раку. «Онкологія – це не вирок», – запевняє Антоні Шкіряк, громадська та телевізійна діяльність якого покликана доступно інформувати населення про важливість онкологічного скринінгу, ранньої діагностики, профілактики та лікування патологій, а також пропаганди якісної медичної допомоги нероздільної від висококласного сервісу.

Запрошуються усі охочі на зустріч з відомим лікарем. Захід відбудеться 19 січня о 16 .00 у районному будинку культури за підтримки депутата міської ради Максима Клим’юка та ради з питань молодіжної політики. Вхід вільний.
До райцентру на Волині приїде відомий онколог

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Теги: лікар, Володимир-Волинський, онколог, нейрохірург
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