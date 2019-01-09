До райцентру на Волині приїде відомий онколог

Антон Шкіряк.



Вперше до Володимира-Волинського завітає відомий лікар-нейрохірург, онколог, менеджер та громадський діяч в сфері охорони здоров’я України, асистент опорної кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, експерт багатьох медичних та соціальних програм на центральних телеканалах країни Антон Шкіряк. Повідомляє



Напрямки його роботи охоплюють широкий спектр нейроонкологічних паталогій центральної та периферичної нервової системи, але найприорітетнішим з них є мікронейрохірургічне та комбіноване лікування гліальних пухлин, метастатичних уражень та доброякісних пухлин головного та спинного мозку.



Тема зустрічі стосуватиметься одного з найстрашніших і найпоширеніших захворювань – раку. «Онкологія – це не вирок», – запевняє Антоні Шкіряк, громадська та телевізійна діяльність якого покликана доступно інформувати населення про важливість онкологічного скринінгу, ранньої діагностики, профілактики та лікування патологій, а також пропаганди якісної медичної допомоги нероздільної від висококласного сервісу.



Запрошуються усі охочі на зустріч з відомим лікарем. Захід відбудеться 19 січня о 16 .00 у районному будинку культури за підтримки депутата міської ради Максима Клим’юка та ради з питань молодіжної політики. Вхід вільний.



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