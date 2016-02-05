Повідомили, чи доведеться луцьким школярам відпрацьовувати продовжені канікули





Про це у коментарі інтернет-виданню Зіновія Лещенко.



Нагадаємо, через високий рівень захворюваності на кір луцьким школярам



Зіновія Лещенко розповіла, що продовження канікул ніяк не вплине на навчальний процес у місті, окрім того, що діти матимуть більше навантаження на початку семестру.



«Ми із працівниками промоніторили матеріал і вияснили, що з більшості предметів планується повторення матеріалу за минулий семестр. Ми можемо, ущільнюючи матеріал, подавати нову тему на базі вже вивченого і повтореного», – сказала головна освітянка міста.



Вона додала, що відпрацьовувати продовжені через кір канікули по суботах луцькі школярі не будуть.



«Ми не додаємо суботу, не зменшуємо кількість канікул і не міняємо режим дня, відповідно до розкладу уроків. Перерви залишаються повноцінними, кількість уроків повноцінною кількістю, кількість днів не збільшується, а канікули весняні та літні не зменшуються», – пояснила Зіновія Лещенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В управлінні освіти розповіли, чи відпрацьовуватимуть луцькі продовжені через кір канікули.Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповіла начальниця управління освіти Луцької міської радиНагадаємо, через високий рівень захворюваності на кір луцьким школярам продовжили канікули з 11 січня до 20 січня.Зіновія Лещенко розповіла, що продовження канікул ніяк не вплине на навчальний процес у місті, окрім того, що діти матимуть більше навантаження на початку семестру.«Ми із працівниками промоніторили матеріал і вияснили, що з більшості предметів планується повторення матеріалу за минулий семестр. Ми можемо, ущільнюючи матеріал, подавати нову тему на базі вже вивченого і повтореного», – сказала головна освітянка міста.Вона додала, що відпрацьовувати продовжені через кір канікули по суботах луцькі школярі не будуть.«Ми не додаємо суботу, не зменшуємо кількість канікул і не міняємо режим дня, відповідно до розкладу уроків. Перерви залишаються повноцінними, кількість уроків повноцінною кількістю, кількість днів не збільшується, а канікули весняні та літні не зменшуються», – пояснила Зіновія Лещенко.

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