Повідомили, чи доведеться луцьким школярам відпрацьовувати продовжені канікули
Сьогодні, 00:45
В управлінні освіти розповіли, чи відпрацьовуватимуть луцькі продовжені через кір канікули.
Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
Нагадаємо, через високий рівень захворюваності на кір луцьким школярам продовжили канікули з 11 січня до 20 січня.
Зіновія Лещенко розповіла, що продовження канікул ніяк не вплине на навчальний процес у місті, окрім того, що діти матимуть більше навантаження на початку семестру.
«Ми із працівниками промоніторили матеріал і вияснили, що з більшості предметів планується повторення матеріалу за минулий семестр. Ми можемо, ущільнюючи матеріал, подавати нову тему на базі вже вивченого і повтореного», – сказала головна освітянка міста.
Вона додала, що відпрацьовувати продовжені через кір канікули по суботах луцькі школярі не будуть.
«Ми не додаємо суботу, не зменшуємо кількість канікул і не міняємо режим дня, відповідно до розкладу уроків. Перерви залишаються повноцінними, кількість уроків повноцінною кількістю, кількість днів не збільшується, а канікули весняні та літні не зменшуються», – пояснила Зіновія Лещенко.
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Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
Нагадаємо, через високий рівень захворюваності на кір луцьким школярам продовжили канікули з 11 січня до 20 січня.
Зіновія Лещенко розповіла, що продовження канікул ніяк не вплине на навчальний процес у місті, окрім того, що діти матимуть більше навантаження на початку семестру.
«Ми із працівниками промоніторили матеріал і вияснили, що з більшості предметів планується повторення матеріалу за минулий семестр. Ми можемо, ущільнюючи матеріал, подавати нову тему на базі вже вивченого і повтореного», – сказала головна освітянка міста.
Вона додала, що відпрацьовувати продовжені через кір канікули по суботах луцькі школярі не будуть.
«Ми не додаємо суботу, не зменшуємо кількість канікул і не міняємо режим дня, відповідно до розкладу уроків. Перерви залишаються повноцінними, кількість уроків повноцінною кількістю, кількість днів не збільшується, а канікули весняні та літні не зменшуються», – пояснила Зіновія Лещенко.
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